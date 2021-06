Mainz (ots) - Neue "Sommerinterview"-Staffel des ZDF-Politmagazins "Berlin direkt" in den beiden Monaten vor der Bundestagswahl im September: Zum Auftakt ist am Sonntag, 4. Juli 2021, 19.10 Uhr im ZDF, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gesprächsgast von Theo Koll. Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die "Berlin direkt"-Moderatoren Theo Koll und Shakuntala Banerjee die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien außerhalb des Politbetriebs. Insgesamt acht Sommerinterviews sind vom 4. Juli bis 22. August 2021, jeweils sonntags um 19.10 Uhr, im ZDF zu sehen.Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September 2021 bieten die acht Sommerinterviews 2021 die Gelegenheit, im jeweils knapp 20-minütigen Gespräch mit den Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern die Lehren aus der Coronapandemie, die Konzepte zur Bewältigung der Klimakrise und viele andere politische Herausforderungen zu thematisieren.Übersicht über die acht Sommerinterviews von "Berlin direkt":Sonntag, 4. Juli 2021, 19.10 Uhr, ZDF:Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Theo KollSonntag, 11. Juli 2021, 19.10 Uhr, ZDF:Janine Wissler, Vorsitzende Die Linke, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 18. Juli 2021, 19.10 Uhr, ZDF:Jörg Meuthen, AfD-Bundessprecher, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 25. Juli 2021, 19.10 Uhr, ZDFArmin Laschet, CDU-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 1. August 2021, 19.10 Uhr, ZDFMarkus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 8. August 2021, 19.10 Uhr, ZDFRobert Habeck, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 15. August 2021, 19.10 Uhr, ZDFChristian Lindner, FDP-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 22. August 2021, 19.10 Uhr, ZDFOlaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeDie "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 33 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt. Für Theo Koll und Shakuntala Banerjee ist es die dritte "Sommerinterview"-Staffel.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirektPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/berlin-direkt-sommerinterviews-3/"Berlin direkt" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/berlin-direkt"Inside PolitiX" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/inside-politixhttps://zdfheute.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4955074