Mainz (ots) -Woche 27/21Samstag, 03.07.Bitte Zeit- und Programmänderungen beachten:21.50 neoriginalLoving HerLoving Lara22.05 neoriginalLoving HerLoving Anouk22.15 neoriginalLoving HerLoving Josephine22.25 neoriginalLoving HerLoving Sarah22.35 neoriginalLoving HerLoving Hanna22.45 Don Jon0.10 The Look of Love - Das Geschäft mit dem Sex(The Look of Love)1.40 Don Jon(von 22.45 Uhr)3.00 The Look of Love - Das Geschäft mit dem Sex(The Look of Love)(von 0.10 Uhr)4.35 Traummann im zweiten Anlauf(All Roads Lead to Rome)(von 20.15 Uhr)(Die Sendung "Filmgorillas" entfällt.)Sonntag, 04.07.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 Frag den LeschWenn sich Naturgesetze ändern(vom 1.2.2021)Deutschland 20176.15 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSeychellen - Bewahrer verlorener Schätze(vom 9.6.2019)Deutschland 2019(Die Sendung " Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4955093