Sandra Navidi ist CEO der in New York ansässigen Unternehmensberatungsfirma BeyondGlobal. Sie ist in Deutschland und den USA als Rechtsanwältin zugelassen, gilt als eine in der globalen Hochfinanz am besten vernetzten Person und ist aus internationalen Medien bekannt als Wirtschaftsexpertin. Darüber hinaus ist Navidi Autorin des preisgekrönten Bestsellers "Wie tickt Amerika" und Autorin einer regelmäßigen Wirtschaftskolumne in BILD. Sie ist Mitglied in The Center on Capitalism and Society der Columbia University, dem auch zahlreiche Nobelpreisträger angehören, eine von 500 LinkedIn Global Influencers und Vortragsrednerin. In Ihrem neuen Meet your Master Kurs gibt sie Karriere- und Erfolgstipps und ihr zweites Buch "Das Future-Proof-Mindset: Die vier essenziellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz" ist im Mail 2021 erschienen.