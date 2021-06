FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF vor den Ende Juli erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns dürfte im Jahresvergleich wesentlich höher ausfallen, angetrieben vom anhaltend starken Upstream-Geschäft (Chemikalien und Materialien) sowie vom Wachstum in den Bereichen Industrie-Spezialitäten und Agrar-Lösungen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebit-Prognose für 2021 dürfte das Management anheben, glaubt der Analyst./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 06:49 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

