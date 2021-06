Im Aufsichtsrat der Wiener Börse gibt es Veränderungen. Wie in der Hauptversammlung beschlossen wurde, zieht Harald Kröger, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Centrobank (RCB) neu in das Kontrollgremium der Börse ein. Er löst den Vorstandsvorsitzenden der Kathrein Privatbank, Wilhelm Celeda, ab. Das teilte die Wiener Börse am Dienstag mit.Damit besteht der Aufsichtsrat weiterhin aus zwölf Eigentümervertreterinnen ...

