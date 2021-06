Jamil Nathoo, ein Führungsexperte mit 16 Jahren Erfahrung im Finanzsektor, wird für WELL die Expansion in den Kapitalmärkten der USA beaufsichtigen.

Vancouver, British Columbia - 29. Juni 2021 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) ("WELL" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Zusammenführung und Modernisierung von klinischen und digitalen Assets im Gesundheitssektor spezialisiert hat, hat heute die Ernennung von Jamil Nathoo zum Senior Vice President of Capital Markets bekannt gegeben. Jamil war zuvor sechs Jahre lang bei Goldman Sachs als Geschäftsführer für den Vertrieb von strukturierten Anleihen verantwortlich. Jamil übernahm bei seinem Eintritt in das Unternehmen Goldman Sachs im Jahr 2015 die Funktion des Vice President für den Geschäftsbereich Investmentbanking und wurde 2019 zum Geschäftsführer bestellt.

Hamed Shahbazi, Chairman und CEO von WELL Health, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass Jamil als Senior Vice President of Capital Markets zu uns stößt. Er war über 16 Jahre lang bei drei der weltweit größten Full-Service-Investmentbanken tätig, und mit seinen umfangreichen Erfahrungen auf Kauf- und Verkaufsseite und seinen nachweislichen Führungskompetenzen in dem sich laufend weiterentwickelnden, schnelllebigen Geschäftsumfeld der Kapitalmärkte wird er WELL bei seinen eigenen Wachstumsstrategien im Hinblick auf die Kapitalmärkte der USA umfassend und richtungsweisend unterstützen."

Vor seiner Anstellung bei Goldman Sachs war Jamil ein Director bei BNP Paribas, wo er den Aufbau des Vertriebs von strukturierten Krediten und des Geschäftsbereichs Collateralized Loan Obligation (CLO) mitverantwortete. Während seiner Zeit bei BNP Paribas war Jamil auch für die Leitung der Bereiche Marketing und Syndikatsbildung zuständig. Davor war er drei Jahre lang als Vice President bei Deutsche Bank für den Verkauf von strukturierten Finanzprodukten verantwortlich. Zu Beginn seiner Laufbahn war Jamil bei ACA Capital auf der Kaufseite im Anleihenhandel tätig.

Jamil erwarb seinen Bachelorabschluss (BA) in Wirtschaftswissenschaften an der University of Western Ontario und seinen MBA-Abschluss in Finanzwesen und Marketing an der HEC Paris.

"Ich freue mich sehr, Teil des wunderbaren WELL-Teams zu sein und die Leitung der Kapitalmarktexpansion des Unternehmens zu übernehmen", sagt Jamil. "Ich bin überzeugt, dass WELL mit seinem zielgerichteten Engagement in der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch die Modernisierung der patientenbezogenen Dienstleistungen und die Kompetenzausstattung der Ärzte, gepaart mit seinem enormen Wachstum und seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie, eine attraktive Anlagechance für die größten Kapitalmärkte der Welt darstellt."

Virtuelle Jahreshauptversammlung

WELL freut sich außerdem, die Aktionäre zur virtuellen Jahreshauptversammlung des Unternehmens einzuladen, die von Chairman und CEO Hamed Shahbazi moderiert wird und heute um 10 Uhr Pacific Time (13 Uhr Eastern Time / 19 Uhr MEZ) stattfindet. Wenn Sie teilnehmen möchten, besuchen Sie uns bitte unter https://www.well.company/for-investors/events/

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

gezeichnet: "Hamed Shahbazi"

Hamed Shahbazi

Chief Executive Officer, Chairman & Director

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL ist ein Omni-Channel-Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit, dessen übergeordnetes Ziel darin besteht, Ärzte zu befähigen, die bestmögliche und fortschrittlichste Versorgung anzubieten und dabei die neuesten Trends im Bereich der digitalen Gesundheit zu nutzen. Als solches besitzt und betreibt WELL sowohl in Kanada als auch in den USA Kliniken für die primäre und leitende Gesundheitsfürsorge, für die digitale/ elektronische Krankenakte (EMR), das Tausende von Kliniken und Gesundheitssysteme aller Größenordnungen bedient und betreibt ein multinationales Portfolio von Telegesundheitsdiensten, das einen der größten Telegesundheitsdienstleister in Kanada einschließt. WELL ist auch ein Anbieter von digitalen Gesundheits-, Abrechnungs- und Cybersecurity-bezogenen Technologielösungen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von WELL, CRH Medical, bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, die Tausende von Gastroenterologie-Ärzten in den USA unterstützt haben. WELL ist ein akquisitionsfreudiges Unternehmen, das eine disziplinierte und akkumulierende Kapitalallokationsstrategie verfolgt.WELL notiert unter dem Börsensymbol "WELL" an der Toronto Stock Exchange. Um den kanadische Telegesundheitsservice des Unternehmens in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte die Webseite tiahealth.com. Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite www.well.company.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen prospektiven Charakter, einschließlich der Aussage, dass WELL sich an den US-Kapitalmärkten engagiert. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "sollten", "könnten", "würden", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "glauben", "daran arbeiten" oder "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von WELL wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich: Risiken der Unterbrechung des Geschäftsbetriebs im Zusammenhang mit COVID-19; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, und Risiken der Technologieimplementierung, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz und Cybersicherheit. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in diesen Informationen erwartet werden. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Vice President Corporate Strategy and Investor Relations

mailto:investor@well.company

604-572-6392

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

