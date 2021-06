Berlin (ots) - Dr. Christian Kube wird zum 1.7.2021 seine Aufgaben als Vorstand der Familienstiftung Becker & Kries und als Geschäftsführer der Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG an Marc Eschholz übergeben. Der 49-Jährige gehört der Unternehmensgruppe - zuletzt als Prokurist der Holding - seit 2012 an."Nach 26 Jahren ist die Zeit gekommen, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzureichen. Es waren anstrengende, intensive und sehr erfolgreiche Jahre. Das Unternehmen ist auf die Herausforderungen der Zukunft gut vorbereitet", sagt Dr. Christian Kube."Becker & Kries konnte in den letzten Dekaden seine Position als zuverlässiger Partner der Berliner Immobilienbranche deutlich ausbauen. Dieses wäre ohne das außerordentliche persönliche Engagement von Christian Kube nicht möglich gewesen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und respektieren gleichzeitig seinen Wunsch, sich von der operativen Verantwortung zurückzuziehen", sagt Stefanie Frensch, Vorstandskollegin von Dr. Christian Kube."Ich arbeite seit vielen Jahren eng mit dem Vorstand und der Geschäftsführung zusammen und kenne die Unternehmensgruppe bestens. Die Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang sind also gegeben. Ich freue mich über das Vertrauen und sehe den zukünftigen gemeinsamen Aufgaben mit Stefanie Frensch mit Optimismus entgegen", stellt Marc Eschholz fest.Becker & Kries kann für einen Übergangszeitraum auf die Erfahrungen von Dr. Christian Kube zurückgreifen, da dieser sich bereit erklärt hat, das Unternehmen nach seinem Ausscheiden weiterhin beratend zu begleiten.Die Becker & Kries Unternehmensgruppe ist seit über 75 Jahren fester Partner der Berliner Immobilienwirtschaft und verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Pflege von Wohn- und Gewerbeobjekten. Unter dem Dach der Familienstiftung vereint die Unternehmensgruppe den gesamten Immobilienzyklus von der Projektentwicklung, über das Assetmanagement bis hin zum Property-Management.Pressekontakt:Friederike-Antonia Steinbachpresse@buk.dewww.buk.deOriginal-Content von: Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156850/4955210