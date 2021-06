Ein datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage ist für Behörden nicht möglich, Ab 2022 will der Bundesdatenschutzbeauftragte deshalb gegen die Fanpages vorgehen. Darauf hatte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber die Bundesbehörden bereits vor zwei Jahren hingewiesen. Nun sollen diese ihre Facebook-Seiten bis zum Ende des Jahres löschen. Kelber kündigte in einem neuen Schreiben an, ab Januar 2022 von den ihm "zur Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen Gebrauch zu machen". "Einzelne Ressorts, die Fanpages betreiben, haben mir auf mein Rundschreiben ...

