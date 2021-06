DJ Knorr-Bremse führt Gespräche über Mehrheitsübernahme von Hella

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Knorr-Bremse AG erwägt die Übernahme einer Mehrheit am Automobilzulieferer Hella. Der im MDAX notierte Zulieferer für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche teilte mit, er sei grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 Prozent der Aktien der Hella GmbH & Co. KGaA interessiert. Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Ob es zu einer Transaktion kommt, könne zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden.

June 29, 2021

