London (www.fondscheck.de) - Der globale Asset Manager Ninety One verstärkt mit Portfoliomanagerin Stephanie Niven das Multi-Asset-Team, so Ninety One in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Niven soll das globale, nachhaltige Aktienangebot des Unternehmens ausbauen und die Expertise des Teams im Bereich Sustainable Investing erweitern und stärken. Die Neueinstellung spiegelt die Überzeugung von Ninety One wider, dass Unternehmen, die erfolgreich auf die globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen reagieren, sich langfristig besser entwickeln werden. ...

