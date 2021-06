DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

29. Juni 2021 RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 34 / 2021) mit einem führenden Bauunternehmen in China Guangzhou, China 29 June 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines iTWO 4.0 Phase-II-Auftrags mit einem führenden Bauunternehmen in China bekannt. In mehr als 60 Jahren Firmengeschichte hat sich der Kunde zu einem weltweit führenden EPC-Auftragnehmer (Engineering-Procurement-Construction) und Engineering-Dienstleister etabliert. Das Leistungsspektrum umfasst neben der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung die Konstruktion, die Generalplanung, die Herstellung hochwertiger Geräte und Anlagen, das Produktionsmanagement sowie die Investition und Finanzierung. Die Geschäftsbereiche umfassen den Nahen Osten, Zentralasien, Südostasien, Südamerika, Afrika, Europa usw. Der Kunde hat sich für die Zusammenarbeit mit Bochaosoft - Teil der RIB-Familie - entschieden, da die gemeinsam angebotene Lösung auf dem Markt hervorsticht und die Funktionen perfekt die Digitalisierungsstrategie des Kunden ergänzen. iTWO 4.0 wird in Verbindung mit der Designsoftware von Bochaosoft die BIM-basierte Plattform für das Lifecycle-Management der AEC/EPC-Projekte darstellen. Mit umfangreichen Branchen-Know-how und Innovationen wie 6D BIM, Cloud, Business Intelligence und IoT-Technologien wird iTWO 4.0 den Kunden in die Lage versetzen, Projekte von Beginn bis Ende zu managen und alle Beteiligten zusammen mit ihren Prozessen und Daten in einer einzigen Plattform zu verbinden. Ziel ist es, den Verwaltungsprozess zu standardisieren, einen einheitlichen Wissensstand und Dokumentbestand sicherzustellen und bessere Projektergebnisse zu erwirtschaften. Tom Wolf, CEO von RIB Software: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem großartigen Einsatz von Bochaosoft und dem RIB-Team ein weiteres führendes Bauunternehmen in China gewinnen konnten. Der Deal hat gezeigt, dass wir gemeinsam größere Durchbrüche und Entwicklungen auf dem chinesischen Markt erzielen können. Immer mehr chinesische Bauunternehmen setzen auf digitale Technologien, um die Effizienz des Projekt- und Unternehmensmanagements zu verbessern. Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Implementierung unserer integrierten Lösung in den Projekten des Kunden zu verfolgen und weitere chinesische Bauunternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen." Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

