Aktien von Wasserstoff-Unternehmen haben schwierige Monate hinter sich. Die Green-Tech-Korrektur führte zu scharfen Korrekturen bei Elektrolyse-Spezialisten wie Nel oder ITM Power, aber auch Brennstoffzellen-Entwicklern wie PowerCell. Doch die Wasserstoff-Aktien steigen wieder in der Gunst der Anleger - und damit auch der E-Wasserstoff Europa Index.Am Dienstag steigt die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens Nel an der Heimatbörse in Oslo um gut fünf Prozent und kann zwischenzeitlich wieder über der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...