Die Deutsche Börse überrascht am Dienstag mit einem neuen Vorstoß in den Kryptomarkt und meldet den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Schweizer Crypto Finance AG. Das lizensierte Wertpapierunternehmen bietet Handel und Dienstleistungen für mehr als 200 digitale Assets an. Den Aktionären der Deutschen Börse gefällt das. Der Börsenbetreiber baut das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten durch eine Übernahme kräftig aus und erwirbt eine Zwei-Drittel-Mehrheit an der Crypto Finance AG. Das 2017 ...

