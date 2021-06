EQS Group-News: BX Swiss AG / Schlagwort(e): Börsengang

Kursaal Bern wählt BX Swiss AG für Börsengang



29.06.2021 / 15:03



Heute hat die Kursaal Bern AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den drei Geschäftsfeldern Kongresszentrum, Hotel & Gastronomie sowie Casino, ihre Aktien an der BX Swiss kotiert. Die Aktien der Kursaal Bern AG werden seit heute, 29. Juni 2021, an der BX Swiss gehandelt (Börsensymbol «KSBE»). Der Eröffnungskurs betrug CHF 395.00 pro Aktie, entsprechend einer Marktkapitalisierung von CHF 48,3 Mio.

Das vielseitige All-in-One-Angebot der Kursaal Bern Gruppe besteht aus professionellen Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik für Präsenzanlässe bis 1'500 Personen sowie Online-Events. Weiter verfügt die Gruppe über das in die internationale Accor-Gruppe eingebundene neu gestaltete Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne-Superior) sowie die Casinos Bern und Neuchâtel mit den eigenen Onlineangeboten '7Melons' und 'Hurrah'.

Im Rahmen des Initial Public Offering (IPO) wurden die insgesamt 122'343 Namenaktien der Kursaal Bern AG an der BX Swiss kotiert. Davon stammen 40'781 neue Namenaktien aus einer genehmigten Kapitalerhöhung. Zum Platzierungspreis von CHF 370.00 je angebotener Namenaktie ergibt sich ein Platzierungsvolumen für die neuen Aktien von rund CHF 15,1 Mio.

Prof. em. Dr. Daniel Buser, Verwaltungsratspräsident der Kursaal Bern AG, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit der Kotierung an der BX Swiss einen wichtigen Schritt in der Umsetzung unserer Strategie zu realisieren. Den Mittelzufluss aus der Platzierung der neuen Aktien wollen wir dazu verwenden, unsere Marktposition zu stärken und den Ausbau der Kursaal Bern Gruppe zu einer bedeutenden Schweizer Kongress-, Hotel- & Gastronomie- und Casino-Gruppe voranzutreiben.»

«Wir sind stolz, die Kursaal Bern AG an der BX Swiss begrüssen zu dürfen», betont Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. «Ein Unternehmen, das mit diesem Börsengang seine Marktposition weiter stärkt und ausbaut. Wir sind überzeugt, dass sich die Kursaal Bern Gruppe mit dieser Börsenkotierung optimal positionieren kann.» «Die Zürcher Kantonalbank fungiert im Börsengang als Sole Lead Manager und Bookrunner. Die Berner Kantonalbank wurde als Selling Agent mandatiert.» Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Lucas Bruggeman, CEO

Tel.: +41 (0) 31 329 40 40

Email: lucas.bruggeman@bxswiss.com

