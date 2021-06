Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - BNY Mellon hat heute bekannt gegeben, dass Björn Storim CEO der Bank of New York Mellon SA/NV ("der Europäischen Bank") und Nachfolger von Leonique van Houwelingen werden soll, so BNY Mellon Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...