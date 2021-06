DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

DF Deutsche Forfait AG operativ weiter auf dem Vormarsch



29.06.2021 / 15:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ordentliche Hauptversammlung 2021

DF Deutsche Forfait AG operativ weiter auf dem Vormarsch

Gesamtjahresziele 2020 erreicht

Unternehmensgegenstand der DF-Gruppe wird erweitert

Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Grünwald, 29. Juni 2021 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A1R1CC4), die aus Gründen der COVID-19 Pandemie erneut virtuell stattfand, informierten Vorstand und Aufsichtsrat die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Der Konzern konnte demnach auch im Berichtszeitraum seine gesteckten Ziele erreichen.

Alle Beschlussvorschläge der Gesellschaft wurden von der Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte umfassten unter anderem die erneute Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG zum Abschlussprüfer, die Billigung des Vergütungssystems für den Vorstand sowie die Erweiterung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft.

Neben der operativen Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 erläuterte der Vorstand die strategische Ausrichtung und bestätigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. "Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die Aktionäre erneut entgegengebracht haben. Wie angekündigt, bauen wir unsere bestehenden Geschäfte kontinuierlich aus, indem wir weitergehende Beratungs- und Vermittlungsleistungen anbieten. Die Erweiterung des Unternehmensgegenstands verschafft uns hier größtmögliche Flexibilität", so Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand in seiner Rede an die Aktionäre.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/.



Über die DF-Gruppe

Die DF-Gruppe ist ein weltweit tätiger Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF Deutsche Forfait auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe Exporteuren, Importeuren, Industrieunternehmen, Banken und Finanzdienstleistern die jeweils passende Finanzierungslösung.

