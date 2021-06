DJ Adidas legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas will im zweiten Halbjahr 2021 ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen. Ab dem 1. Juli sollen bis Jahresende eigene Anteile im Wert von bis zu 550 Millionen Euro erworben werden, teilte der DAX-Konzern mit. Einschließlich der bereits im Mai ausgeschütteten Dividende von 585 Millionen Euro werde der Sportartikelhersteller 2021 damit voraussichtlich insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro an Aktionäre ausschütten.

Der Großteil der zurückgekauften Aktien soll eingezogen werden, so Adidas weiter. Dadurch würde sich die Anzahl der Aktien und das Grundkapital entsprechend verringern.

Das Unternehmen will Umsatz und Profitabilität bis 2025 deutlich steigern und einen erheblichen kumulierten Free Cashflow generieren. Den Großteil davon will der Konzern mit seinen Aktionären teilen. Zwischen 8 Milliarden und 9 Milliarden Euro sollen durch regelmäßige Dividendenausschüttungen in einer Größenordnung von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns aus fortgeführten Geschäftsbereichen und ergänzend dazu durch Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.