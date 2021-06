Das Immobilienportal ImmoScout24 und die Swiss-Re-Tochter iptiQ haben eine Mietausfallversicherung vorgestellt. Sie wird direkt in das digitale Ökosystem Immobilienmarktplatzes in Deutschland integriert und richtet sich an private Vermieter. Rund zwei Drittel der privaten Vermieter haben bereits Erfahrungen mit unregelmäßigen, unvollständigen oder ausbleibenden Mietzahlungen gemacht. 90% von ihnen haben jedoch keine Mietausfallversicherung. Daher lancieren iptiQ von Swiss Re und ImmoScout24 eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...