Ashford, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Chubb gab heute die Einführung von ChubbvisiON+ für seine Kunden weltweit bekannt, eine Reihe von ergänzenden ferngesteuerten Brandschutz- und Sicherheitsdiensten für verbesserte Konnektivität, Reaktionsfähigkeit und allgemeinen Seelenfrieden. Mit visiON+ verändert Chubb die Art und Weise, wie der Schutz verwaltet wird, indem wertvolle Datenanalysen genutzt werden, um aus der Ferne die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu ergreifen und dabei den vollen Schutz aufrechtzuerhalten. Chubb ist ein Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Gebäude- und Kühlkettenlösungen.Chubbs visiON+ baut auf der Stärke von Chubb's Fernalarmüberwachungskapazitäten in mehr als 20 Überwachungszentren weltweit auf und die ersten Dienstleistungen in der Reihe umfassen:- Fernsteuerung und -dienstleistungen: Sofortiger, proaktiver Support und ferngesteuerte Fehlerbehebung für Brand- und Sicherheitssysteme.- Überwachung des Fernalarms: Die Bediener der Überwachungszentrale verbinden sich aus der Ferne mit den vorhandenen Überwachungssystemen und aktivieren bei Bedarf sofort das vereinbarte Reaktionsverfahren.- Persönliche Sicherheitslösung: Eine mobile App, mit der Mitarbeiter im Büro und auch Außendienstmitarbeiter ihren genauen Standort und ihre Situation direkt an das Einsatzteam der Chubb-Überwachungszentrale übermitteln können, um Hilfe zu rufen.- Chubb-Portal: Ein Online-Dashboard und eine mobile App, mit denen Kunden ihre Brandschutz- und Sicherheitskonten aus der Ferne überwachen und verwalten können.- Chubb-Cloud: Kundenzugriff auf die Chubb-Cloud, wodurch die Abhängigkeit von Servern vor Ort verringert wird, was eine größere Skalierung des Betriebs und geringere Kosten ermöglicht.Durch die Kombination der umfangreichen Erfahrung von Chubb im Bereich Feuer und Sicherheit mit diesen Fernlösungen können Kunden die Vorteile einer direkten, sofortigen und einfachen Verbindung mit Chubb rund um die Uhr nutzen, zusammen mit der Überprüfung durch die vertrauenswürdigen Experten von Chubb, um die richtige Antwort auf jedes Problem am Arbeitsplatz zu erhalten. Der Service liefert den Kunden außerdem wertvolle Erkenntnisse, um zukünftige Sicherheitsansätze besser anpassen zu können. Indem sie ihre bestehenden physischen Sicherheitssysteme mit dem Fernzugriffsangebot von Chubb verbinden, können Gebäudemanager und Unternehmensleiter auch die erheblichen Herausforderungen bewältigen, die das neue hybride Arbeitsmodell mit sich bringt."Wir freuen uns, die Einführung unseres Chubb visiON+-Angebots bekannt zu geben, das auf unserer langjährigen Erfahrung als führender Anbieter von Brand- und Sicherheitsdienstleistungen aufbaut und unsere Überzeugung widerspiegelt, dass Ferndienstleistungen heute den effektivsten Schutz gegen eine Vielzahl von Brand- und Sicherheitsherausforderungen bieten", so Anthony Brennan, Präsident von Chubb. "In Kombination mit der umfassenden Expertise von Chubb wird die verbesserte Konnektivität und Reaktionsfähigkeit, die dieses Serviceangebot bietet, unseren Kunden helfen, die Sicherheit ihrer Gebäude und Bewohner auf der ganzen Welt zu verbessern."Die Chubb visiON+ Produkte sind für Chubb-Kunden in Kanada, Europa und Asien erhältlich. Chubb ist bestrebt, das Angebot an Fernschutzdiensten zu erweitern, ihre Nutzung zu integrieren und die Kundenerfahrung noch weiter zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.chubbfiresecurity.com/en/worldwide/.Informationen zu ChubbChubb ist ein führender Anbieter von Brandschutz- und Sicherheitslösungen und -dienstleistungen für Kunden weltweit. Seit über 200 Jahren schützen wir Menschen und Werte. Heute arbeiten unsere 14.000 Mitarbeiter in 250 Niederlassungen in 17 Ländern daran, die Welt sicherer zu machen, die Menschen zu schützen und für Ruhe zu sorgen. Unsere Brand-, Sicherheits- und Überwachungsdienste decken mehr als 1,3 Millionen Standorte auf der ganzen Welt ab. Chubb ist ein Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren und nachhaltigen Gebäude- und Kühlkettenlösungen.