An der Großwetterlage hat sich in den letzten Tagen nur wenig geändert. Die Konsolidierung auf hohem Niveau bei DAX und Co setzt sich weiter fort. Aber auch in diesem Umfeld stehen fünf Small Caps im Fokus - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Aixtron-Aktie arbeitet an einer Trendfortsetzung. Auf welche Marken kommt es an? Bei PVA TePla hat der Großaktionär eigene Aktien umplatziert. Gleichzeitig hat der Vorstand über prall gefüllte Auftragsbücher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...