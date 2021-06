Tesla - Schafft die Aktie des E-Auto-Pioniers trotz Gegenwind den Breakout?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: TSLA ISIN: US88160R1014









Rückblick: Ende Januar hatte der von Elon Musk geleitete Konzern mit seinen Geschäftszahlen die Anleger nicht überzeugen können. Tesla hatte zwar sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen, doch den Tesla-Anlegern war dies zu wenig. Auf die sehr starke Performance-Phase folgte ein tiefer Rücksetzer. Die Aktie konnte sich danach zwar nach einigen Kurszielerhöhungen der Analysten wieder nach oben arbeiten, aber im Mai wurde das März-Tief dann nochmals getestet.

Meinung: Das Chartbild des Elektroauto-Spezialisten hat sich in den letzten Wochen wieder aufgehellt. Letzten Mittwoch startete die Tesla-Aktie eine starke Bewegung, die am Donnerstag zu einer Eröffnung mit einem GAP-Up führte. In China muss Tesla nun bei rund 300.000 Fahrzeugen Softwareupdates einspielen. Die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für den E-Auto-Pionier von 730 auf 660 USD gesenkt. Aktuell konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau in einer engen Range. Wenn es die Käufer ernst meinen, sehen wir in Kürze einen Breakout nach oben. Das Risiko des Trades lässt sich klar unter der Range begrenzen.

Chart vom 29.06.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 680.25 USD











Setup: Für einen Long-Einstieg ist der Breakout aus der Konsolidierung abzuwarten. Die Position könnte man nach nach dem Einstieg unter der Range absichern.

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]