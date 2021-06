DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

flatexDEGIRO Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu



29.06.2021 / 17:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



flatexDEGIRO Hauptversammlung stimmt mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zu - Kontinuität durch Wiederwahl der drei bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates - Genehmigter Aktiensplit wird im dritten Quartal umgesetzt - Hauptversammlung entlastet Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit. - Präsenzquote auf virtueller Hauptversammlung bei 74,5 Prozent Frankfurt am Main - Die Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) hat heute allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Hauptversammlung sprach dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus und stimmte allen Tagesordnungspunkten zu, unter anderem der Wiederwahl aller drei bisherigen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Damit ist flatexDEGIRO in der Lage, seinen erfolgreichen Wachstumskurs gemeinsam mit einem erfahrenen und eingespielten Aufsichtsrat weiter voranzutreiben. Um die Liquidität der Aktie weiter zu erhöhen und so noch mehr Investoren insbesondere im Retail-Bereich zu erreichen, hat die Hauptversammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 4 durchzuführen. Die hierzu erforderlichen Schritte werden zeitnah vom Unternehmen eingeleitet. Die Umsetzung wird im Laufe des dritten Quartals 2021 erfolgen. Weitere Dokumente zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2021, einschließlich detaillierter Informationen zu Präsenz und Abstimmungsergebnis stehen auf unserer Website im Bereich Investor Relations > HV & Prospekt zum Abruf zur Verfügung.

Kontakt:



Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation Tel. +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com



flatexDEGIRO AG

Rotfeder-Ring 7

D-60327 Frankfurt/Main Über die flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr. Mit mehr als 1,25 Millionen Kunden und 75 Millionen Wertpapiertransaktionen in 2020 ist flatexDEGIRO der größte Online-Broker für Privatkunden in Europa. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe bestens für weiteres Wachstum positioniert. Innerhalb der nächsten fünf Jahre strebt flatexDEGIRO an, seine Kundenbasis auf 7-8 Millionen Kunden auszuweiten und jährlich 250-350 Millionen Transaktionen abzuwickeln - selbst in Jahren mit geringer Volatilität.

29.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de