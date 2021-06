--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------29.06.2021AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,85 EURDie 34. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heutedie Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020|21 in Höhe von 0,85EUR je Aktie (Vorjahresdividende: 0,77 EUR je Aktie). AGRANA bekennt sich zueiner berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die aufKontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur amErgebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation desKonzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANAaktuelle Ereignisse und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihreDividendenpolitik mit ein.Den Mitgliedern des im Geschäftsjahr 2020|21 amtierenden Vorstandes, DI JohannMarihart (Vorsitzender), Mag. Stephan Büttner, Mag. DI Dr. Fritz Gattermayer, DIDr. Norbert Harringer und Dkfm. Thomas Kölbl, und des Aufsichtsrats wurde imRahmen der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020|21 die Entlastungerteilt.Die Hauptversammlung hat die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zumAbschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021|22 bestellt.Diese Presseaussendung ist auf Deutsch und Englisch auf www.agrana.com [http://www.agrana.com/] abrufbar.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPressesprecherTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Frankfurt, Berlin, Wien, StuttgartSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63352/4955605