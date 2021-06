Die neue UltraSharp-Webcam von Dell verspricht viel. So soll sie die Bildqualität einer DSLR-Kamera aufweisen und euch per KI stets im Blick behalten - auch, wenn ihr euch außerhalb des Bildausschnitts bewegt. Mit der neuen Ultrasharp-Webcam geht Hersteller Dell einen ungewöhnlichen Weg. Er verbaut einen Starvis-CMOS-Sensor von Sony, der 4K Auflösung bietet, sowie eine Multi-Element-Linse, die mit mehr Licht für klarere Aufnahmen sorgen soll. So soll eine hohe Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet bleiben. KI-Kamera behält euch im Blick Mit viel Software will die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...