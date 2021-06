Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) die 5,50%-Anleihe (ISIN SE0011167972/ WKN A2LQLF) der Ferratum OYJ mit Laufzeit bis 2022 und die 5,50%-Anleihe (ISIN SE0012453835/ WKN A2TSDS) der Ferratum OYJ mit Laufzeit bis 2023 im Rahmen des aktuellen Umtauschangebotes zum Tausch in die Anleihe (ISIN NO0011037327/ WKN A3KTC6) mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +890 bps, Floor bei 0%) der Multitude SE (ehemals Ferratum OYJ) mit unendlicher Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit seitens der Emittentin nach fünf Jahren eingereicht hat, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

