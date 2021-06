Köln (ots) - Landtag live: Gedenken fürdie Corona-OpferDie Pandemie hat die Menschen in Nordrhein-Westfalen schwergetroffen. Mehr als 17.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Landtag,Landesregierung und Verfassungsgerichtshof widmen den Opfern und ihrenAngehörigen am Mittwoch, 30. Juni 2021, eine Gedenkstunde im Parlament.Eingeladen sind auch Ärzte und Pflegekräfte, deren besonderer Einsatz gewürdigtwerden soll. Es sprechen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), AndréKuper, Präsident des Landtages und Barbara Dauner-Liebe, Präsidentin desVerfassungsgerichtshofs NRW.Das WDR Fernsehen überträgt die Gedenkstunde am 30.06.2021 von 10.00 bis 11.00 Uhr live.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100E-Mail: Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4955617