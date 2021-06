DJ MÄRKTE EUROPA/Fest - DAX hat Rekordstand fest im Visier

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts sind die Kurse am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten geklettert. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 15.691 Punkte, damit lag das Allzeithoch von 12.803 Punkten wieder in greifbarer Nähe. Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,4 Prozent auf 4.108 Punkte an. "Das sieht nach einem Ende der Konsolidierung und nach einer Wiederaufnahme der Rekordjagd im DAX aus", so ein Händler. Anleger nutzten die Rücksetzer der jüngsten Zeit nun zum Einstieg. So klettterte der TecDAX zeitweise auf den höchsten Stand seit der Baisse des Jahres 2000.

Im DAX zogen Infineon um 3,4 Prozent und Delivery Hero um 3,5 Prozent an, SAP gewannen 1 Prozent. Daneben nahm das Aufwärtsmomentum in BASF und Linde nach längerer Pause wieder deutlich zu: BASF stiegen um 2,3 Prozent und Linde um 1 Prozent. Das wiederum verhalf auch dem Stoxx-Index der Chemietitel zu einem neuen Rekord, er führte auch die Gewinner unter den Sektoren an.

Gestützt wurde die Stimmung von den positiven Vorlagen der Wall Street. "Zudem kaufen die Notenbanken trotz aller Hinweise auf eine Normalisierung immer mehr Anleihen", sagte ein Marktteilnehmer. Deshalb richte sich der Markt nun auch auf ein positives zweites Halbjahr auf der Aktienseite ein und suche nach entsprechenden möglichen Favoriten. Das treibe die Branchenrotation.

Denn der Euro-Stoxx-50 litt darunter, dass einige Favoriten des ersten Halbjahres tendenziell eher gegeben wurden. Das betraf wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus vor allem die Reise- und Verkehrsaktien, deren Stoxx-Branchenindex weitere 0,2 Prozent verlor.

Die DZ Bank hält Siemens Energy für aussichtsreich, der Kurs erholte sich um 3,6 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Fresenius und FMC etwas nach. Als belastend wurden Aussagen von FMC-Chef Rice Powell gegenüber dem "Handelsblatt" gewertet, wonach die Pandemie das Unternehmen ein Jahr Wachstum kosten werde. Er rechnet damit, dass FMC bis Juni nächsten Jahres die Auswirkungen der Übersterblichkeit bei den Dialysepatienten spüren werde. Eine Abspaltung vom Mutterkonzern Fresenius lehnt Powell ab.

Rheinmetall profitiert von Puma-Auftrag - Knorr-Bremse brechen ein

Rheinmetall stiegen um 2,4 Prozent. Der Konzern hatte gemeinsam mit Krauss Maffei von der Bundeswehr einen Großauftrag zum Schützenpanzer Puma erhalten. Auf Rheinmetall entfällt daraus ein Auftragsumfang von 501 Millionen Euro.

Hella zogen um 4 Prozent an. Knorr-Bemse zeigte Interesse an einem Einstieg über die Aktienpakete der Gründer-Familie. Allerdings seien die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium. Knorr-Bremse brachen um mehr als 12 Prozent ein.

Cherry AG mit schwachem Börsendebüt

Ein eher enttäuschendes Börsendebüt hat die Cherry AG verzeichnet. Der erste Kurs von 32,00 Euro entsprach exakt dem Ausgabepreis. Dieser hatte bereits am unteren Ende der Angebotsspanne von 30 bis 38 Euro gelegen. Die Marktkapitalisierung des Herstellers von Computer-Mäusen und mechanischen Tastaturen liegt damit bei 778 Millionen Euro. Zum Schluss notierten die Titel bei 32,00 Euro.

Für die Aktie von Atoss Software ging es um 0,2 Prozent nach oben. Sie ersetzen am 1. Juli im SDAX die Aktien von Osram Licht. Hauck & Aufhäuser bleibt weiter positiv für die Atoss-Aktie gestimmt und erwartet eine Fortsetzung des Wachstumskurses.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.107,51 +17,60 +0,4% +15,6% Stoxx-50 3.540,00 +7,84 +0,2% +13,9% Stoxx-600 456,37 +1,43 +0,3% +14,4% XETRA-DAX 15.690,59 +136,41 +0,9% +14,4% FTSE-100 London 7.089,43 +16,46 +0,2% +9,5% CAC-40 Paris 6.567,43 +9,41 +0,1% +18,3% AEX Amsterdam 734,19 +3,33 +0,5% +17,5% ATHEX-20 Athen 2.166,99 -19,16 -0,9% +12,0% BEL-20 Brüssel 4.158,45 +4,07 +0,1% +14,8% BUX Budapest 47.759,62 -542,00 -1,1% +13,4% OMXH-25 Helsinki 5.370,66 +18,14 +0,3% +17,1% ISE NAT. 30 Istanbul 1.483,00 -3,71 -0,2% -9,4% OMXC-20 Kopenhagen 1.658,37 +10,96 +0,7% +13,2% PSI 20 Lissabon 5.086,75 -3,36 -0,1% +3,8% IBEX-35 Madrid 8.915,10 +1,40 +0,0% +10,4% FTSE-MIB Mailand 25.357,36 +130,26 +0,5% +13,5% RTS Moskau 1.640,08 -29,67 -1,8% +18,2% OBX Oslo 1.003,61 +0,69 +0,1% +16,9% PX Prag 1.162,39 +1,53 +0,1% +13,2% OMXS-30 Stockholm 2.279,75 +23,42 +1,0% +21,6% WIG-20 Warschau 2.258,24 -27,57 -1,2% +13,8% ATX Wien 3.450,86 +10,01 +0,3% +23,8% SMI Zürich 12.028,45 +19,28 +0,2% +12,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,17 +0,02 -0,41 US-Zehnjahresrendite 1,49 +0,01 -1,19 DEVISEN zuletzt +/- % Di,8:37 Mo, 18:36 % YTD EUR/USD 1,1907 -0,2% 1,1918 1,1924 -2,5% EUR/JPY 131,60 -0,2% 131,83 131,84 +4,4% EUR/CHF 1,0956 -0,1% 1,0960 1,0962 +1,4% EUR/GBP 0,8599 +0,1% 0,8593 0,8589 -3,7% USD/JPY 110,54 -0,1% 110,61 110,56 +7,0% GBP/USD 1,3847 -0,3% 1,3872 1,3885 +1,3% USD/CNH (Offshore) 6,4649 +0,1% 6,4609 6,4590 -0,6% Bitcoin BTC/USD 36.244,26 +4,5% 35.008,26 34.611,26 +24,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,32 72,91 +0,6% 0,41 +51,6% Brent/ICE 75,01 74,68 +0,4% 0,33 +46,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,76 1.778,48 -0,9% -15,72 -7,1% Silber (Spot) 25,79 26,13 -1,3% -0,33 -2,3% Platin (Spot) 1.075,30 1.094,65 -1,8% -19,35 +0,5% Kupfer-Future 4,26 4,28 -0,4% -0,02 +20,9% ===

