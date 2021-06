DGAP-Ad-hoc: STS Group AG / Schlagwort(e): Personalie

STS Group AG: Veränderungen im Vorstand



29.06.2021 / 19:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hallbergmoos/München, 29. Juni 2021. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automotive-Industrie, gibt Veränderungen im Vorstand der Gesellschaft bekannt. Der Alleinvorstand Herr Mathieu Purrey hat heute dem Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt, dass er sein Amt mit Wirkung zum Vollzug der Transaktion ("Closing") betreffend die Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung der Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares") an der STS Group AG an die Adler Pelzer Holding GmbH ("Adler Pelzer Group") niederlegen wird. Herr Purrey wurde im Jahr 2020 zum Alleinvorstand der STS Group AG bestellt.



Die Gesellschaft geht weiterhin davon aus, dass das Closing noch im ersten Halbjahr erfolgen wird. Der Aufsichtsrat der STS Group AG wird die Kontinuität der Vorstandsfunktion sicherstellen und kurzfristig einen Nachfolger berufen. STS Group AG

Stefan Hummel

Head of Investor Relations

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

+49 (0) 170 1810765

ir@sts.group

www.sts.group 29.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de