DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Bezugrechtskapitalerhöhung abgeschlossen. Privatplatzierung neuer Aktien noch bis zum 05. Juli 2021

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta037/29.06.2021/19:00) - - Streubesitzaktionäre haben bei der Kapitalerhöhung insgesamt 518.844 Aktien gezeichnet

- Privatplatzierung zu 1,00 Euro je Aktie über die verbliebenen bis zu 5.933.786 Aktien

- Großaktionäre garantieren Mindestzeichnungssumme bei der Kapitalerhöhung von 1,5 Mio. Euro

Bei der Altech Advanced Materials AG haben die Streubesitzaktionäre im Rahmen ihres Bezugsrechts sowie im Überbezug insgesamt 518.844 Aktien zu 1,00 Euro je Aktie bezogen. Die bisher erreichte Zeichnungsquote bewegt sich in den Erwartungen der Gesellschaft auf Basis des Streubesitzes von 16,1%.

Die nicht bezogenen Aktien werden noch bis voraussichtlich zum 5. Juli 2021 im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls zu 1,00 Euro je Aktie angeboten. Insgesamt beläuft sich die Kapitalerhöhung auf bis zu 6.452.630 Aktien.

Die beiden Großaktionäre Deutsche Balaton AG und Altech Chemicals Limited, Australien, haben sich verpflichtet, ein Gesamtzeichnungsvolumen im Rahmen der Kapitalerhöhung von mindestens 1,5 Mio. Euro zu garantieren. Sie haben sich vertragsgemäß im Rahmen des Bezugsrechts noch nicht an der Kapitalerhöhung beteiligt.

Die Abwicklung der Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Der Vorstand

Pressekontakt Ralf Droz, edicto GmbH Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

(Ende)

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1624986000231 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)