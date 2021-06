DJ Intel schiebt Produktion eines neuen Chips auf

Von Asa Fitch

NEW YORK (Dow Jones)--Der Halbleiterkonzern Intel schiebt die Produktion eines seiner neuesten Chips auf, um die Leistung zu verbessern. Es ist der erste bedeutende Produktrückschlag unter dem neuen CEO Pat Gelsinger. Intel plane nun, mit der Produktion der nächsten Generation von Zentraleinheiten für Server - den Gehirnen dieser Maschinen - Anfang 2022 zu beginnen statt Ende dieses Jahres, schrieb Corporate Vice President Lisa Spelman, die das Server-Chip-Geschäft leitet, in einem Blog-Beitrag am Dienstag.

Die zusätzliche Zeit werde Intel ermöglichen, die Leistung der Chips zu verbessern, besonders mit Blick auf Datenverarbeitung und die Verarbeitung künstlicher Intelligenz. Die Produktion solle nun im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnen und im zweiten Quartal hochgefahren werden, schrieb sie.

Der Markt für Server-Chips ist einer der größten, am schnellsten wachsenden und wettbewerbsintensivsten Märkte in der Chipbranche. Intel erwirtschaftete im ersten Quartal mit seinem Rechenzentrumsgeschäft 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, was etwa einem Viertel des Konzernumsatzes entspricht. Die Nachfrage nach Rechenzentren ist bereits in den vergangenen Jahren mit der Verlagerung zum Cloud Computing sprunghaft gestiegen, und der Bedarf an Server-Chips wurde während der Pandemie noch größer, als Millionen von Menschen von zu Hause arbeiten mussten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2021 14:04 ET (18:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.