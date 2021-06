Die Coronapandemie hat in der Biotechbranche viele Gewinner hervorgebracht, doch die Namen, die am häufigsten in diesem Zusammenhang an der Börse fallen, lauten Moderna und BioNTech. Am Dienstag ziehen die Kurse vor allem bei Moderna erneut kräftig an, doch wie steht es um die Performance der Titel im direkten Vergleich?Moderna verteuern sich am Dienstag um weitere 5,4 Prozent auf 235 Dollar und notieren damit auf Rekordniveau. Der Börsenwert des Unternehmens, von dem Analysten hoffen, dass es 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...