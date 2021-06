Singapur (ots/PRNewswire) - Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, gab heute bekannt, dass seine branchenführenden SunPower Maxeon Solarmodule das Headquarter der Betty Barclay Group, eines führenden internationalen Einzelhändlers für moderne Damenmode, in Nußloch im Südwesten Deutschlands mit Strom versorgen.Die 750-kWp-Installation mit 1724 SunPower Maxeon-Solarmodulen erstreckt sich über eine Fläche von etwa 3.800 Quadratmetern und soll jährlich schätzungsweise 765.000 kWh saubere Solarenergie liefern, was einer Vermeidung von 460.000 kg CO?-Emissionen pro Jahr entspricht. Die Betty Barclay Group schätzt, dass mehr als 90 % des erzeugten Stroms, d. h. etwa 700.000 kWh pro Jahr, vor Ort verbraucht werden, während die restlichen 10 % in das lokale Stromnetz eingespeist werden. Dadurch kann die Betty Barclay Group etwa ein Viertel ihres jährlichen Strombedarfs mit dieser Photovoltaikanlage decken, ihre eigenen Energiekosten senken und von der sauberen Energie profitieren - und das 25 Jahre lang oder länger.Robert Küper, Chief Executive Officer der Betty Barclay Group, erwähnt die Rolle der Unternehmensphilosophie bei diesem Unterfangen: "Wir bei Betty Barclay sehen uns in der Verantwortung, die natürlichen Ressourcen so sparsam und umweltschonend wie möglich zu nutzen, getreu unserem Firmenmotto 'We Respect - Humans and Nature'. Das gilt nicht nur für unsere Produkte, sondern für die gesamte Organisation. Unsere Solarstromanlage ist ein integraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, gleichzeitig ist sie für uns wirtschaftlich sinnvoll. Die hohe Effizienz und die 25-jährige Produkt- und Leistungsgarantie bedeuten für uns langfristig mehr Energie- und Kosteneinsparungen."Solar Activ, ein SunPower Premier Partner seit 2012, wurde für die Umsetzung der Solaranlage ausgewählt. Neben der Qualität der SunPower Maxeon-Solarmodule waren auch die umfassende Beratung und das technische Fachwissen ausschlaggebend für die Betty Barclay Group. Aufgrund der anspruchsvollen Bedingungen des Installationsortes, einem Flachdach aus Stahlschienen und Betonziegeln, entwarf Solar Activ ein maßgeschneidertes Montagesystem, das die Anforderungen an die Windbeständigkeit erfüllte und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis lieferte.Manuel Peter, Gründer und Geschäftsführer von Solar Activ, verdeutlicht den Ansatz des Unternehmens: "Unser Ziel ist es, unsere Kunden und ihre genauen Bedürfnisse zu verstehen, um individuelle Lösungen zu entwickeln, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Dabei konzentrieren wir uns auf High-End-Produkte von höchster Qualität. SunPower Maxeon-Module sind unübertroffen in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit und bieten unseren Kunden einen höheren Wert." Herr Peter lobte auch die Nachhaltigkeit der SunPower Maxeon-Module aus, die nach einer strengen Bewertung nachhaltiger Praktiken die Auszeichnung "Cradle to Cradle Certified-Bronze" erhielten."Wir schätzen unsere langfristigen Beziehungen zu Vertriebs- und Installationsorganisationen wie Solar Activ, die über das nötige kaufmännische und technische Know-how verfügen, um die Anforderungen unserer immer anspruchsvolleren Kundenbasis zu erfüllen", sagte Karsten Mosch, National Sales Director Germany, Maxeon Solar Technologies. "Deutschland ist einer der größten Solarmärkte, und auch einer der ersten von Maxeon. Seit mehr als 35 Jahren ermöglicht unsere Technologie den Kunden, umweltbewusst zu handeln und sich von schwankenden Strompreisen unabhängig zu machen, indem sie ihren eigenen Solarstrom langfristig produzieren. Die erfolgreiche Kombination aus unserer Spitzentechnologie und unserem qualifizierten Partnernetzwerk ermöglicht es uns, qualitativ hochwertige Solarlösungen anzubieten, die den zunehmenden Eigenverbrauchstrend in Deutschland und Europa aufgreifen und so eine nachhaltigere Zukunft für uns und die kommenden Generationen ermöglichen."Maxeon Solar Technologies verzeichnet weiterhin eine robuste Nachfrage nach seinen marktführenden Solarmodulen mit Partnern wie Solar Activ. Zunehmend setzen viele Gewerbe- und Industrieunternehmen in Europa auf Solarenergie als Teil ihrer ökologischen Nachhaltigkeitsvision.Um mehr über die führende Effizienz und die höheren Erträge von Maxeon Solar Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte https://sunpower.maxeon.com/de/.Informationen zu Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und fertigt Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Maxeon ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in bestimmten Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solar-Innovation mit Zugang zu über 1.000 Patenten und zwei branchenführenden Produktlinien für Solarmodule. Maxeon-Produkte decken über ein Netzwerk von mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Partnern und Distributoren die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Kundennachfrage, Preistrends und Wachstumsprognosen; unsere technologischen Aussichten, einschließlich der erwarteten Effizienz unserer Module, des anhaltenden Erfolgs bei technologischen Innovationen, der Lieferung von Produkten mit von Kunden geforderten Funktionen und der zukünftigen Leistung unserer Module; und die strategischen Ziele und Pläne des Unternehmens, einschließlich der Beziehungen zu bestehenden Kunden, Lieferanten und Partnern und unserer Fähigkeit, diese aufrechtzuerhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt "3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen sind online bei der SEC oder im Bereich "Financials & Filings" auf unserer Webseite für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings verfügbar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1554471/Sunpower_DE_FINAL.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1554411/FINAL_pic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpgPressekontakt:The Blueshirt GroupGary DvorchakCFAgary@blueshirtgroup.comMobiltelefon: +1 (323) 240-5796Pressekontakt: Anna PortaAnna.Porta@Maxeon.comMobiltelefon: +39 345 7706205Original-Content von: Maxeon Solar Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148657/4955678