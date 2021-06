Mögliche Anpassungen der Geldpolitik insbesondere durch die US-Notenbank Federal Reserve hatten Anleger in den vergangenen Tagen und Wochen beschäftigt und zogen deutliche Marktreaktionen nach sich. Für den Hedgefonds-Gründer Ray Dalio ist klar: Eine Straffung der Geldpolitik geht an den Märkten nicht spurlos vorbei.? Zinsgespenst geht an den Märkten umher? Dalio glaubt an starke Reaktionen der Börsen nach Fed-Straffung? Warnung vor monetärer InflationWelche Folgen eine mögliche ...

