WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 13. Juli:

MITTWOCH, DEN 30. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler: Online-Weltpremiere des ersten elektrischen Serien-Lkw "eActros" 10:00 DEU: Traton SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online)

11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Befesa, Hauptversammlung (online)

13:§0 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Mister Spex, Ende der Zeichnungsfrist

USA: General Mills, Q4-Zahlen

USA: Constellation Brands, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen

USA: Micron Technology, Q3-zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 05/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:00 GBR: BIP Q1/21 (endgültig)

08:00 DNK: BIP Q1/21 (endgültig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 06/21

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q2/21 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 05/21

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Gemeinsamer Schienenkongress von Allianz pro Schiene und dem Bundesumweltministerium u.a. mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze, EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana Valean, dem österreichischen Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes 11:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur, Düsseldorf 11:00 DEU: Urteil des EU-Gerichts zu Schadenersatzforderung ehemaliger Anteilseigner der italienischen Banca delle Marche gegen die Kommission 13:30 DEU: Online-Pk der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg zum Gesetz zum Grundrentenzuschlag, Stuttgart 14:00 DEU: Der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf verhandelt über eine Beschwerde der Nord Stream 2 AG gegen die Bundesnetzagentur DONNERSTAG, DEN 01. JULI 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3 Trading Update 10:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 06/21

FRA: Sodexo, 9Monatsumsatz

USA: Kfz-Absatz 06/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 05/21

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/21

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 06/21 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/21

14:40 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 13:00 DEU: Erste Runde Tarifverhandlungen für knapp 140 000 Mitarbeiter der privaten Banken in Deutschland DEU: "Brigitte Live" mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Berlin HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 02. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Neugeschäft Q2/21

09:15 DEU: Mister Spex, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 05/21

11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) 11:30 DEU: BMW, virtuelles Mediengespräch zum Produktionsstart des BMW iX USA: Ford Motor, Q2-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/21

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/21

14:30 USA: Handelsbilanz 05/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/21 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

DEU/GBR: Der britische Premierminister Boris Johnson empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel MONTAG, DEN 05. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

DEU: KBA / VDA / VdIK, Kfz-Neuzulassungen 06/21

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/21

09:15 ESP: PMI Dienste 06/21

09:45 ITA: PMI Dienste 06/21

09:50 FRA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Prozess gegen zwei ehemalige Verantwortliche des insolventen Goldhändlers PIM, Darmstadt HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 06. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q2-Umsatz

09:00 FRA: Alstom, Capital Markets Day

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/21

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/21

15:45 USA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 06/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH klärt: Dürfen Bausparkassen eine jährliche "Servicepauschale" verlangen? MITTWOCH, DEN 07. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cropenergies, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: VDA, Sommer-Halbjahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hornbach Baumarkt, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Ferrexpo, Q2-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/21 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 05/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 16.06.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: "Brigitte Live" mit CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, Berlin DONNERSTAG, DEN 08. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2020/2021 11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DUE: Veltins, Halbjahres-Pk (online)

14:30 FRA/ITA: Chef des Autokonzerns Stellantis, Carlos Tavares, erläutert die Elektrifizierungsstrategie der Gruppe, Paris/Turin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: OMV, Q2-Umsatz

NLD: ING, Pre-earnings call



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 05/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.06.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 10:00 DEU: Online-Vorstellung Studie "Außenblick - Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona", Berlin FREITAG, DEN 09. JULI 2021



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 05/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 05/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/21 (endgültig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland, Litauen

MONTAG, DEN 12. JULI 2021



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/21

01:50 JPN: Erzeugerpriese 06/21

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/21 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

15:00 RUS: Handelsbilanz 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank DEU: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen in Berlin BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

DIENSTAG, DEN 13. JULI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/21

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/21

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/21

14:30 USA: Realeinkommen 06/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: BGH urteilt in zwei Diesel-Fällen: Haben Kläger auch dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn sie das Auto weiterverkauft haben?, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi