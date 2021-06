DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. Juni

=== *** 08:00 GB/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,5% gg Vq/-6,1% gg Vj 1. Veröff.: -1,5% gg Vq/-6,1% gg Vj 4. Quartal: +1,3% gg Vq/+7,3% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +7,0% gg Vm/ +6,0% gg Vj zuvor: -8,3% gg Vm/+32,0% gg Vj 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -20.000 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% 10:00 DE/Credit Suisse Deutschland, Kapitalmarkt-Medien- Roundtable (virtuell) 10:00 DE/Traton SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 DE/Gesco AG, Online-HV 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV 14:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Buckhead Coalition *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +550.000 Stellen zuvor: +978.000 Stellen 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 70,0 zuvor: 75,2 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Hispanic Chambers of Commerce - US/Bundesfinanzminister Scholz, Reise in die USA, Washington - DE/Expertenkommission Fracking, Vorlage des Abschlussberichts an den Bundestag, Berlin - DE/Mister Spex SE, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Atoss Software + HERAUSNAHME - Osram Licht ===

