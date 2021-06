Partnerschaft ermöglicht einen schnellen Start für Visualisierung und Validierung von Sensordaten zur Entwicklung von ADAS- und AD-Funktionalitäten

b-plus technologies und der im Silicon Valley ansässige Anbieter von Lidar-Lösungen Cepton arbeiten gemeinsam an der Aufzeichnung und Visualisierung von Lidar Sensor-Rohdaten, um Plug-and-Play-Schnellstart-Lösungen für die Entwicklung von autonomen Fahrfunktionen zu ermöglichen. Mit der AVETO Toolbox von b-plus können Automobil-OEMs und Tier1s nun die Fähigkeiten der Cepton-Lidare einfacher testen.

Ceptons Vista-P60 Lidar Sensor ist in die AVETO Toolbox integriert, um das Testen von Sensorfunktionen direkt im Testfahrzeug MAX zu ermöglichen. b-plus technologies (Photo: Business Wire)

Bei der Evaluierung neuer Sensoren bei der Entwicklung von Fahrerassistenzfunktionen und dem autonomen Fahren stehen Ingenieure nicht wenigen Herausforderungen gegenüber. Eine davon ist die sofortige Datenvisualisierung und -aufzeichnung in einem geeigneten Format. Mit AVETO erhalten sie Zugang zu den Funktionen einer ADAS- und AD-Validierungs-Toolbox. Sie besteht aus Hard- und Software für die Entkopplung, Visualisierung und Aufzeichnung von Rohdaten des Lidar-Sensors, wie bspw. den integrierten Cepton-Lidaren.

AVETO vereinfacht die nahtlose Übermittlung neuer Sensordaten in einen bestehenden Datenstrom. Es kann mehrere Sensortypen wie Lidare, Kameras oder Radare integrieren und die erforderliche Konsistenz über große Datenmengen erreichen. Dies wird durch Prüfsummen und Zeitstempel auf Basis synchronisierter Uhren ermöglicht.

b-plus verwendet aktuell Ceptons preisgekrönten MMT-betriebenen Vista-P60 Lidar. Die Kombination aus Lidar-Sensor und AVETO ermöglicht dem Kunden einen schnellen und unkomplizierten Plug-and-Play-Start in die eigentliche Funktionsentwicklung mit den Sensoren.

"Der Anwender spart Zeit im Entwicklungsprozess und kann sofort mit den Daten arbeiten", bekräftigt Johannes Zangerle, Technical Business Developer bei b-plus technologies. "Integriert in AVETO kann das Lidar von Cepton direkt im Testfahrzeug getestet werden. Ein wichtiges Beispiel ist unser Technologieträger MAX, in den wir das Vista-P60 bereits verbaut haben."

"Mithilfe der transformativen AVETO Toolbox von b-plus sind wir in der Lage, Kunden unsere Lidar-Sensoren zusammen mit einer kompletten Toolchain anzubieten. Sie ermöglicht ihnen, die Lidar-Fähigkeiten schnell und einfach zu nutzen", sagt Henri Haefner, Director of Product Management and Marketing bei Cepton. "Zum Beispiel können sie jetzt vorhandene Treiber verwenden, um die Lidar-Daten aufzuzeichnen und mit anderen Arten von Sensordaten zu synchronisieren alles in derselben Toolbox. Kundenspezifische Algorithmen können zur weiteren Prozessierung in die Toolchain hinzugefügt werden."

Cepton integrierte das Vista-P60 Lidar mit dem AVETO.app Recorder SDK (Software Development Kit), einer Erweiterung von AVETO.app. Muster des SDKs werden im Herbst 2021 verfügbar sein. Cepton wird darin auch seine Serien Vista-X90 und Vista-X120 in AVETO einbetten.

Die AVETO-Lösung mit Vista-P60 wird Cepton an seinem Stand auf der kommenden Konferenz Tech.AD Europe 2021 am 1. und 2. Juli in Berlin präsentieren

Für weitere Einblicke in die Möglichkeiten von AVETO können Sie sich die Videoserie von b-plus zum AVETO Starter Kit ansehen. Weitere Informationen zu b-plus technologies und seinen Messgeräten erhalten Sie unter www.b-plus.com.

Unter cepton.com finden Sie weitere Informationen zu Ceptons Lidar-Lösungen.

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton bietet hochmoderne, intelligente, auf Lidar basierende Lösungen für eine Reihe von Märkten, darunter autonomes Fahren, ADAS, Smart Cities, Smart Spaces und industrielle Anwendungen. Die patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie von Cepton ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffektive Lösungen, die eine 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite und hoher Auflösung für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenexperten mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Lidar und Advanced Imaging geleitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. Darüber hinaus hat das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Japan und Indien um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cepton.com, Twitter oder Linkedin.

Über b-plus technologies GmbH:

Die b-plus technologies GmbH ist im Kontext des Tests, der Validierung und Absicherung von automatisierten und autonomen Systemen Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwarekomponenten wie auch Gesamtsystemlösungen. Der Fokus liegt auf einem modularen, robusten und verlässlichen Produktportfolio sowie der Ausgestaltung von kundenspezifischen Lösungen. Durch die intelligente Kombination der Bausteine und Dienstleistungen lassen sich schnell skalierbare und investitionssichere Gesamtlösungen realisieren. Weitere Informationen unter www.b-plus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

