Die amerikanische Holding Hillenbrand Inc. (ISIN: US4315711089, NYSE: HI) wird an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,2150 US-Dollar an ihre Investoren ausbezahlen. Record date war der 16. Juni 2021. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen mit Firmensitz in Batesville, Indiana, 0,86 US-Dollar Dividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 43,41 US-Dollar (Stand: 29. Juni 2021) einer Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...