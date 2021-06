Luzerner Kantonalbank und Swissquote gehen eine strategische Partnerschaft ein (ad hoc)

Start mit Vertriebspartnerschaften bei Hypotheken und «Aktiv Verwalteten Zertifikaten» (AMC)

Luzern, 30. Juni 2021 - Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) wird auf den 1. Januar 2022 exklusive Vertriebspartnerin der Swissquote Bank AG für Hypotheken. Bereits seit Mai 2021 besteht zwischen den beiden Banken eine weitere Vertriebspartnerschaft bei «Aktiv Verwalteten Zertifikaten» (AMC). Die beiden Banken werden mittelfristig weitere Möglichkeiten für strategische Kooperationen prüfen.

Die durch die LUKB und Swissquote auf Anfang 2022 geplante, exklusive Vertriebspartnerschaft sieht vor, dass Swissquote-Kunden direkt auf der Website swissquote.ch eine Hypothekar-Offerte anfordern können. Die entsprechenden Informationen werden von Swissquote nach einer Plausibilitätsprüfung an die LUKB weitergeleitet, welche den Antrag nach anerkannten Bankgrundsätzen prüft und eine verbindliche Finanzierungs-Offerte ausstellt. Bei Zustandekommen des Geschäfts wickelt die LUKB die Finanzierung selbständig ab und wird so zum Hypotheken-Lieferanten für die Kundinnen und Kunden von Swissquote.

Ziel von Swissquote und LUKB ist es, durch eine standardisierte Produktgestaltung und eine weitestgehend automatisierte Prozessabwicklung die verbindliche Finanzierungs-Offerte jeweils möglichst innert 24 Stunden auszustellen. Das Angebot auf swissquote.ch wird zweisprachig sein (Deutsch/Französisch) und soll für die Kunden attraktive Konditionen bieten.

Dazu Daniel Salzmann, CEO der LUKB: «Die Vertriebspartnerschaft mit der profilierten Online-Bank Swissquote ermöglicht uns, die breit anerkannte Hypothekenkompetenz unserer Bank einerseits digital und anderseits in einem erweiterten Marktgebiet anzubieten. Damit schaffen wir die Voraussetzung für weiteres Wachstum und Effizienzsteigerung in einem unserer Kerngeschäfte.»

Marc Bürki, CEO Swissquote Bank AG: «Wir freuen uns ausserordentlich, mit der Luzerner Kantonalbank einen Partner mit ausgewiesener Kompetenz im Hypothekengeschäft an unserer Seite zu haben. Wir sind überzeugt davon, mit der LUKB einen soliden und agilen Partner gefunden zu haben, mit dem unsere Kunden von nationaler Reichweite sowie zeitgemässen Produktangeboten profitieren können.»

Die Zusammenarbeit bei Hypotheken ist bereits die zweite gemeinsame Vertriebsinitiative zwischen der LUKB und Swissquote. Seit Mai 2021 kooperieren die beiden Banken beim Vertrieb von «Aktiv Verwalteten Zertifikaten» («Aktively Managed Certificates», AMC). Bisher werden drei durch die LUKB emittierte AMC über die Website swissquote.ch angeboten. Dabei fungiert Swissquote als Investment Advisor, die LUKB stellt neben der Emission der AMC auch den Sekundärmarkt über SIX Swiss Exchange sicher.

Swissquote und die LUKB haben die Absicht, mittelfristig weitere Möglichkeiten für strategische Kooperationen zu prüfen.

Zusatzinformationen / Kurzporträts

Swissquote Bank AG

Als führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietet Swissquote innovative Lösungen und Analysetools für die unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf der benutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenen Dienstleistungen zum Online Trading auch Lösungen für eForex, Robo-Advisory und eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zum kostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auch spezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg. Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht, und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Die Muttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX kotiert (Symbol: SQN).

Luzerner Kantonalbank AG (LUKB)

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'000 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt insgesamt 25 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl.

Zum Konzern LUKB gehören die LUKB Expert Fondsleitung AG, die LUKB Wachstumskapital AG und die Gewerbe Finanz Luzern AG. Die LUKB ist seit 2001 als Aktiengesellschaft ausgestaltet. Ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5 % des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5 % befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

