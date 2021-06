DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ALLIANZ - Die Allianz kommt bei der Standardisierung ihrer Produktpalette voran. Die Gesellschaften definierten entlang der gesamten Wertschöpfungskette harmonisierte Prozesse und Standards, sagte Vorstand Klaus-Peter Röhler im Interview mit der Börsen-Zeitung. So gebe es neue globale Masterprodukte je Produktsegment. Beispielsweise sei die deutsche Sachversicherung für die Internationalisierung des neuen Privatschutzprodukts verantwortlich. (Börsen-Zeitung)

SAP - Bei SAP rumort es nach dem Rücktritt von Betriebsratschef Ralf Zeiger: Eine Untersuchung des Unternehmens kommt nach Handelsblatt-Informationen offenbar zu dem Ergebnis, dass Zeiger bei einer internen Ermittlung gegen einen Kollegen von seiner eigenen Betriebsratsliste Beweismittel manipuliert und unterdrückt haben soll. Bei einer Betriebsratssondersitzung soll es nach Angaben aus Unternehmenskreisen am Mittwoch um den Fall gehen. Mittlerweile steht auch eine außerordentliche Kündigung Zeigers zur Diskussion. Ausgangspunkt der Affäre war der Fall eines Betriebs- und Aufsichtsrats, der gegen Arbeitszeitvorgaben verstoßen haben soll. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer sieht den Wolfsburger Autobauer trotz Elektroauto-Offensive nicht als neuen Hauptmitbewerber des US-Vorreiters Tesla. "Wir sprechen unterschiedliche Käufergruppen an", sagte Zellmer der Augsburger Allgemeinen. Allerdings sei VW dabei sehr erfolgreich: "Wir können gerade gar nicht so viele Elektroautos bauen, wie wir verkaufen könnten", betonte der Vertriebschef. "Unlängst hat der Auftragseingang für den ID.4 die Marke von 50.000 überschritten, beim ID.3 liegen wir bereits über 100.000", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeinen)

GRENKE - Der langjährige Aufsichtsratschef des Leasing-Unternehmens Grenke, Ernst-Moritz Lipp, übt Kritik an Konzerngründer Wolfgang Grenke. "Natürlich haben mir manche Vorgänge in der Vergangenheit nicht gefallen", sagte Lipp mit Bezug auf Wolfgang Grenkes Agieren im Konzern. Der Konzerngründer war in den Verdacht geraten, private Nebengeschäfte zulasten des Konzerns getätigt zu haben. (Handelsblatt)

BIONTECH - Daten aus den USA machen Hoffnung, dass der Schutz vor einer Corona-Infektion durch das Vakzin von Biontech lange anhalten könnte. Dort haben Immunologen um Ali Ellebedy von der Washington University School of Medicine nachgewiesen, dass der Impfstoff eine lang anhaltende Immunantwort im Körper auslöst, auch gegen verschiedene Varianten von Sars-CoV-2. Womöglich braucht es bei den mRNA-basierten Impfstoffe somit keine turnusmäßigen Auffrischungen. Um dies sicher auszuschließen, ist es aber noch zu früh, die Stichprobe der nun im Fachmagazin Nature publizierten Studie war mit 41 Personen recht klein. (Süddeutsche Zeitung)

MOTOROLA SOLUTIONS - Motorola Solutions, die 2011 aus der Aufspaltung des einst zweitgrößten Handy-Herstellers der Welt hervorging, will wachsen. Der Konzern will das vor drei Jahren mit der Akquisition von Avigilon für 1 Milliarde US-Dollar neu aufgebaute Geschäft mit Videosicherheit und Analyse durch weitere Zukäufe ausbauen, sagte Finanzchef Jason Winkler. (Börsen-Zeitung)

NOVATEK - Der russische Energieriese Novatek plant einen Windpark auf der Arktis-Halbinsel Jamal. Medienberichten zufolge will das Unternehmen das Projekt in der Nähe von Anlagen für Flüssigerdgas (LNG) am Hafen Sabetta umsetzen. Der Windpark soll eine Kapazität von 200 Megawatt generieren. Unter der Halbinsel lagern gigantische Gasvorkommen. Novatek erschließt sie zusammen mit der französischen Total und der chinesischen CNPC, um sie verflüssigt auf LNG-Tankern abzutransportieren. (Handelsblatt)

CITIZENS FINANCIAL - Bruce Van Saun, CEO von Citizens Financial, die kürzlich das US-Retail-Banking-Geschäft von HSBC gekauft hat, sieht mehr Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen. Das liege daran, dass kleinere Banken darum kämpften, im Rennen um die Finanztechnologie mitzuhalten. Die Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen hat sich während der Covid-19-Pandemie beschleunigt, was die Notwendigkeit für Banken unterstreiche, die Ausgaben für Technologie zu erhöhen. (Financial Times)

