Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender innovativer Hersteller von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass das Bezirksgericht von New Jersey ein Zustimmungsurteil und eine dauerhafte Unterlassungsverfügung wegen Verletzung von zwölf Patenten des Unternehmens Seoul Semiconductor gegen 13 Marken von LED-Produkten für die Kfz-Beleuchtung erlassen hat, die über Vertriebskanäle für Kfz-Teile verkauft werden.

Bei WICOP handelt es sich um eine revolutionäre, patentierte Technologie, die ein kompaktes Design mit einfacher Linsenbefestigung ohne Drahtverbindungen oder Verklebungen aufweist und somit eine höhere Wärmeleitfähigkeit und eine längere Lebensdauer gewährleistet. Im Jahr 2015 wurde WICOP der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Zu der Vorstellung lud der CEO von Seoul Semiconductor, Chung Hoon Lee, globale Reporter in das Intercontinental Hotel in Shanghai, China, ein, bei der die neuen WICOP-Produkte vorgestellt wurden. Das Produkt kann direkt im Halbleitergehäuse oder in der Leiterplattenbestückung montiert werden. Das technisch innovativste Merkmal ist der praktische Aufbau für Scheinwerferlinsen mit 1/12 der Größe einer vertikalen oder dünnen LED.

Die WICOP-Technologie wurde in 102 Fahrzeugmodellen bei Scheinwerfern, Tagfahrlicht und Blinkern eingesetzt, was etwa 10 des weltweiten Automobilmarktes entspricht. Sie wird ebenfalls häufig in Displays wie Fernsehern, Smartphones und Tablets verwendet. Insbesondere wurde WICOP in etwa 20 der 220 Millionen Geräte des globalen TV-Marktes im Jahr 2020 eingesetzt.

WICOP Technologieprojekte von Seoul Semiconductor Projekte Massenproduktion Bauartzulassung Kunden Modelle Automobilindustrie 182 63 32 102 Displays 193 77 8 270

"Geistiges Eigentum stellt die Hoffnung junger Unternehmer und kleiner Unternehmen dar. Es ist allerdings sehr ernüchternd, dass selbst globale, etablierte Unternehmen wissentlich Produkte herstellen, bei denen Patente anderer verletzt werden", sagt der Gründer von Seoul Semiconductor, Chung Hoon Lee. "Geistiges Eigentum ist ein unglaubliches Werkzeug, das es den Menschen erlaubt, Klassenschranken zu durchbrechen, und das es kleinen Unternehmen und Jungunternehmern ermöglicht, mit allen Unternehmen und Wettbewerbern zu konkurrieren. Seit der industriellen Revolution ist die Kindersterblichkeitsrate von 43 auf 3 gesunken, während der Zugang zu Elektrizität auf 85 der Weltbevölkerung angestiegen ist und die Analphabetenquote ebenfalls deutlich gesunken ist. So ermöglicht geistiges Eigentum, das Leben transparenter und sicherer zu machen", fuhr Lee fort.

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt, ein Ranking ohne den Captive-Markt, und verfügt über mehr als 10.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien und produziert in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie den UV-Bereich. Die weltweit ersten Entwicklungs- und Massenproduktionsprodukte des Unternehmens werden zum LED-Industriestandard. Sie führen den globalen Markt an mit: einer gehäuselosen LED, WICOP; einer AC-betriebenen LED-Technologie für hohe Spannung, Acrich; einer LED mit dem 10-fachen Ausgang einer herkömmlichen LED, nPola; einer hochmodernen LED mit sauberer Ultraviolett-Technologie, Violeds; einer Allrichtungs-Lichtemissionstechnologie, filament LED (Glühfaden-LED); einer LED mit natürlichem Spektrum, SunLike; und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

