FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben langsamer als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,9 (Mai: 51,0), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 50,7 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 51,9 (Vormonat: 52,7), jener für den Auftragseingang legte zu auf 51,5 (51,3). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 48,1 (48,3). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni deutlicher eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 53,5 (Vormonat: 55,2) Punkte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +550.000 Stellen zuvor: +978.000 Stellen 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 70,0 zuvor: 75,2 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Dow Jones-Indikation 34.332,00 +0,12% S&P-500-Indikation 4.297,25 +0,07% Nasdaq-100-Indikation 14.590,00 -0,03% Nikkei-225 28.848,74 +0,13% Hang-Seng-Index 28.953,07 -0,14% Kospi 3.302,12 +0,47% Shanghai-Composite 3.589,82 +0,47% S&P/ASX 200 7.338,00 +0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit leichten Aufschlägen zeigen sich am Mittwoch die ostasiatischen Börsen und jene in Australien. Positiv wirken die neuen Rekorde an der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum Rekordhochs markiert hatten. Daneben stützt die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung nach der Coronavirus-Pandemie. Doch bereiten die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante und die in vielen Ländern immer noch stockenden Impfkampagnen Anlegern weiter Sorgen. Der Nikkei-225 zeigt sich leicht im Plus und gibt deutlichere Aufschläge zu Beginn der Sitzung nach enttäuschenden Konjunkturdaten wieder ab. So ist die Industrieproduktion im Mai wesentlich stärker gefallen als erwartet. Zu einer leichten Erholung von den Vortagesverlusten kommt es in China. Die Analysten von Central China Securities rechnen kurzfristig mit einer Konsolidierung des Marktes auf dem aktuellen Niveau. In Seoul sorgen Kursgewinne bei Technologiewerten für einen Anstieg des Kospi. In Sydney erholt sich der S&P/ASX-200 von den jüngsten Abgaben, ausgelöst durch die wieder verschärften Corona-Maßnahmen. Gegen den Trend geht es für den Hang-Seng-Index in Hongkong leicht nach unten. Im Vorfeld des Feiertages am Donnerstag und nach der jüngsten Aufwärtsbewegung komme es zu Gewinnmitnahmen, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Fastly legten um 0,5 Prozent zu, nachdem der Anbieter von Cloud-Computing-Diensten mit Ronald W. Kisling einen neuen Finanzvorstand ernannt hat. Kisling war zuvor in gleicher Position bei der Alphabet-Tochter Fitbit tätig. Dagegen verloren die Titel von Barnes & Noble Education 1,4 Prozent. Der Buchhändler für den Bildungsbereich weitete im vierten Quartal den Verlust aus. Dies wurde mit dem im Zuge der Covid-19-Pandemie weiter verstärkten Arbeiten von Schülern und Studierenden von zu Hause aus begründet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.292,29 +0,0% 9,02 +12,0% S&P-500 4.291,80 +0,0% 1,19 +14,3% Nasdaq-Comp. 14.528,34 +0,2% 27,83 +12,7% Nasdaq-100 14.572,75 +0,3% 47,77 +13,1% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,80 Mrd 0,92 Mrd Gewinner 1.498 1.387 Verlierer 1.779 1.997 Unverändert 196 138

Kaum verändert - Der lustlose Handel an der Wall Street ist am Dienstag in eine neue Runde gegangen. Zwar hatten S&P-500 und Nasdaq anfangs neue Rekordstände markiert, doch bröckelten die Kursaufschläge im Verlauf. Das überraschend gut ausgefallene Verbrauchervertrauen verpuffte. Die Ankündigung mehrerer großer US-Banken, nach dem bestandenen Stresstest das grüne Licht des Regulierers zur Ausschüttung von Dividenden zu nutzen, bewegte deren Kurse. Fünf der sechs größten US-Geldhäuser erhöhen die Ausschüttungen. Lediglich die Citigroup (-2,3%) will ihre Dividende nicht anheben und kündigte auch keinen neuen Aktienrückkauf an. Bank of America verloren 1,6 Prozent. Größte Gewinner waren Morgan Stanley (+3,4%) und Goldman Sachs (+1,1%). Morgan Stanley verdoppelt die Dividende und will Aktien für bis zu 12 Milliarden Dollar zurückkaufen. JP Morgan schlossen 0,2 Prozent niedriger. Intel verloren 1,3 Prozent. Der Chiphersteller verschiebt die Produktion eines neuen Chips. Herman Miller (-6,9%) hat zwar unerwartet gute Quartalsergebnisse präsentiert, enttäuscht aber mit dem Ausblick. Bei Celcuity (-21,3%) belastete eine Kapitalerhöhung.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,25 0,4 0,25 13,3 5 Jahre 0,89 -0,6 0,90 53,2 7 Jahre 1,24 -1,1 1,25 59,1 10 Jahre 1,47 -0,3 1,48 55,6 30 Jahre 2,09 -0,9 2,10 44,2

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen geringfügig, die Renditen sanken im Gegenzug leicht. Die Rentenanalysten von RBC rechnen innerhalb der nächsten zwölf Monate mit anziehenden Renditen. Die Dynamik von Anfang 2021 dürfte aber nicht erreicht werden, hieß es mit Blick auf die nahende Zinswende in den USA.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD EUR/USD 1,1904 +0,0% 1,1901 1,1911 -2,5% EUR/JPY 131,50 -0,0% 131,53 131,82 +4,3% EUR/GBP 0,8592 -0,1% 0,8598 0,8592 -3,8% GBP/USD 1,3854 +0,1% 1,3841 1,3863 +1,3% USD/JPY 110,47 -0,1% 110,55 110,67 +7,0% USD/KRW 1127,14 -0,4% 1131,80 1128,89 +3,8% USD/CNY 6,4572 -0,1% 6,4638 6,4587 -1,1% USD/CNH 6,4634 -0,0% 6,4656 6,4625 -0,6% USD/HKD 7,7654 +0,0% 7,7637 7,7625 +0,2% AUD/USD 0,7521 +0,1% 0,7516 0,7550 -2,3% NZD/USD 0,7000 +0,0% 0,6997 0,7018 -2,6% Bitcoin BTC/USD 34.930,26 -3,7% 36.258,51 35.220,76 +20,2%

Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Die globale Ausbreitung der Delta-Variante in der Corona-Pandemie ließ Anleger vermeintlich sichere Häfen ansteuern, zu denen am Devisenmarkt auch der Greenback zählt. Händler verwiesen auf neue Lockdowns in Europa und in der Region Asien-Pazifik.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,46 72,98 +0,7% 0,48 +51,9% Brent/ICE 75,11 74,76 +0,5% 0,35 +46,5%

Nach dem höchsten Tagesabschlag seit einem Monat am Vortag stiegen die Erdölpreise schon wieder. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,7 Prozent, Brent legte in ähnlicher Größenordnung zu. Die Ausbreitung der Delta-Mutation bremse zwar die Nachfragefantasie etwas, hieß es mit Blick auf neue Lockdowns. Die Gruppe Opec+ dürfte in der laufenden Woche Förderausweitungen beschließen, damit aber die steigende Nachfrage kaum abdecken.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,49 1.761,35 -0,2% -2,86 -7,3% Silber (Spot) 25,79 25,78 +0,1% +0,02 -2,3% Platin (Spot) 1.068,80 1.074,63 -0,5% -5,83 -0,2% Kupfer-Future 4,28 4,28 +0,0% +0,00 +21,3%

Der sichere "Goldhafen" war angesichts des festen Dollar nicht gefragt. Die Feinunze verbilligte sich um rund 1 Prozent. Analysten verwiesen auf den Umstand, dass eine wichtige Unterstützung nicht gehalten habe - dieser Bruch habe Anschlussverkäufe initiiert.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Mai -5,9% (PROG: -2,4%) gg Vm

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Mai 104,1 (Apr: 103,7)

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

