The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2021ISIN NameDE000A3E5AS8 YOC AG INH O.N. NEUEDE0009792143 AMUNDI EUROAKTIENDE0001108629 BUNDANL.V.11/21NK OZSSUSP6460MAJ38 MASTELLONE HERM.14/21REGSDE0001135440 BUNDANL.V. 11/21DE0002760980 K.F.W.ANL.V.06/2021XS0194983366 JYSKE BK 04/UND.MTN FLRDE000NLB8473 NORDLB 3 PH.BD.30/16EU000A1G0AB4 EFSF 11/21 MTNDE000DK0K1T3 DEKA NOK FESTZINS 17/21XS1852213930 RAIF.BK INTL 18/21 MTNDE000BLB5BQ4 BAY.LDSBK.IS. 18/25XS1441635833 B.A.T. INTL FIN.16/21 MTNDE000HSH4J94 HCOB IZ 1 13/21CH0320297895 DT.BANK 16/21 SFDE0001143246 BUNDANL. KPS 4.7.21XS0102480869 NATL WESTM.B.99/UNDFLRMTNUS037833CC25 APPLE 16/21PTPETUOM0018 PARPUBLICA S.G.P.S. 14/21