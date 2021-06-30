The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2021
ISIN Name
DE000A3E5AS8 YOC AG INH O.N. NEUE
DE0009792143 AMUNDI EUROAKTIEN
DE0001108629 BUNDANL.V.11/21NK OZSS
USP6460MAJ38 MASTELLONE HERM.14/21REGS
DE0001135440 BUNDANL.V. 11/21
DE0002760980 K.F.W.ANL.V.06/2021
XS0194983366 JYSKE BK 04/UND.MTN FLR
DE000NLB8473 NORDLB 3 PH.BD.30/16
EU000A1G0AB4 EFSF 11/21 MTN
DE000DK0K1T3 DEKA NOK FESTZINS 17/21
XS1852213930 RAIF.BK INTL 18/21 MTN
DE000BLB5BQ4 BAY.LDSBK.IS. 18/25
XS1441635833 B.A.T. INTL FIN.16/21 MTN
DE000HSH4J94 HCOB IZ 1 13/21
CH0320297895 DT.BANK 16/21 SF
DE0001143246 BUNDANL. KPS 4.7.21
XS0102480869 NATL WESTM.B.99/UNDFLRMTN
US037833CC25 APPLE 16/21
PTPETUOM0018 PARPUBLICA S.G.P.S. 14/21
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2021
ISIN Name
DE000A3E5AS8 YOC AG INH O.N. NEUE
DE0009792143 AMUNDI EUROAKTIEN
DE0001108629 BUNDANL.V.11/21NK OZSS
USP6460MAJ38 MASTELLONE HERM.14/21REGS
DE0001135440 BUNDANL.V. 11/21
DE0002760980 K.F.W.ANL.V.06/2021
XS0194983366 JYSKE BK 04/UND.MTN FLR
DE000NLB8473 NORDLB 3 PH.BD.30/16
EU000A1G0AB4 EFSF 11/21 MTN
DE000DK0K1T3 DEKA NOK FESTZINS 17/21
XS1852213930 RAIF.BK INTL 18/21 MTN
DE000BLB5BQ4 BAY.LDSBK.IS. 18/25
XS1441635833 B.A.T. INTL FIN.16/21 MTN
DE000HSH4J94 HCOB IZ 1 13/21
CH0320297895 DT.BANK 16/21 SF
DE0001143246 BUNDANL. KPS 4.7.21
XS0102480869 NATL WESTM.B.99/UNDFLRMTN
US037833CC25 APPLE 16/21
PTPETUOM0018 PARPUBLICA S.G.P.S. 14/21
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