The following instruments on XETRA do have their first trading 30.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.06.2021Aktien1 CA78112W1005 Rubicon Organics Inc.2 US18914F1030 Clover Health Investments Corp.3 SE0010714279 Corem Property Group AB4 US3765493099 Gladstone Land Corp.5 CA26153M5072 Dream Unlimited Corp.6 SE0015382080 Elicera Therapeutics AB7 CA76161L1085 Rex Resources Corp.8 SE0015812524 SOZAP AB9 GB00BMF1L080 LITERACY CAPITAL PLC10 SE0016075246 TBD30 AB11 US87978U1088 Tempest Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 IT0005451361 Italien, Republik2 US718286CP01 Philippinen, Republik der3 DE000DD5AXA2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 XS2201434656 Purple Protected Asset S.A.5 XS2201954067 Kaisa Group Holdings Ltd.6 XS2360589217 National Australia Bank Ltd.7 USU62886AN39 NCR Corp.8 NO0011030694 Nordic Capital Partners II AS9 XS2112816934 AB Sagax10 XS2074522975 eircom Finance DAC11 CH1120085688 Gaz Finance PLC12 XS1310154536 Heineken N.V.13 XS2133077383 Luminor Bank AS14 XS2358383466 Nobian Finance B.V.15 US718286CN52 Philippinen, Republik der16 USU7318UAT98 Post Holdings Inc.17 XS1876473122 SSAB AB18 US86964WAK80 Suzano Austria GmbH19 USU9225LAB63 Vista Outdoor Inc.20 IE00BLH3CQ86 HANetf S&P Global CleanEnergy Select HANzero UCITS ETF21 IE000U7L59A3 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc)