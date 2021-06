Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Richtungssuche für den DAX geht weiter. Seit gestern scheinen wieder die Bullen die Oberhand zu gewonnen. Aus Übersee kommen diesmal nur wenige Impulse. Die großen Indizes in Asien und in den USA bewegten sich unter dem Strich nur wenig. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Intel, Nvidia, Moderna, Adidas, Knorr-Bremse, Hella, Nordex und Ernst Russ. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.