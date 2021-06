Die Weltwirtschaft wird neu geschrieben. Anpassung an neue Realitäten ist geboten Menschen können sich meist nur schwer an neue Gegebenheiten anpassen. Um erfolgreich zu sein, ist dies aber notwendig. Bereits früher in der industriellen Revolution durchlief die Welt einen großen Wandel. Heute ist wieder ein Wandel im Gange, der aber noch dramatischer ist. Denn die Veränderungen gehen viel schneller vor sich und haben eine größere Wirkung. Grundsätzlich sind vier Trends auszumachen, die die Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...