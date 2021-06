MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Shop Apotheke von 220 auf 185 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse widmete sich in einer Branchenstudie vom Dienstag der großen Bedeutung des Onlinegeschäfts für den Nicht-Lebensmittelhandel und gab einen Ausblick auf Quartalsberichte. Der Experte passte seine Schätzungen an mögliche Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts an./ag/gl



ISIN: NL0012044747

