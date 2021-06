Tech-Milliardär Elon Musk hofft auf rund eine halbe Million Nutzer für seinen Satelliten-Internetdienst Starlink zur Mitte kommenden Jahres. Noch ist das Unternehmen weit von dieser Zahl entfernt. Mit fortlaufenden Starts rechnet Musks Raumfahrtfirma SpaceX damit, im August den Großteil der Welt mit Internet aus dem All versorgen zu können. Aktuell habe Starlink gut 69.000 Nutzer, sagte Musk am Dienstag in einem Video-Interview auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Er betrachte den Starlink-Dienst nicht als Konkurrenz zum Angebot etablierter Mobilfunkanbieter, sondern als Ergänzung...

Den vollständigen Artikel lesen ...