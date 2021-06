Mit Adidas-Seitwärtsbewegung punkten

Aktuell knabbert die Adidas-Aktie (DE000A1EWWW0) am 20-Jahres-Hoch vom Januar 2020: Auf diesem Niveau ist das Unternehmen mit 60,7 Mrd. Euro bewertet - das ist ein knappes Drittel des Branchenprimus Nike (204 Mrd. Euro). Nike hat am Freitag die Prognose für den Jahresumsatz auf über 50 Mrd. US-Dollar angehoben; die Aktie sprang darauf um 15 Prozent an und zog den Sektor nach oben. Mit Zertifikaten lässt sich - auch auf Höchstständen - ein defensiver Einstieg gestalten.

Discount-Strategien September und Dezember

Wer mit stabilen Kursen rechnet, verzichtet auf größere Puffer und wählt ein Discount-Zertifikat mit einem Cap am Geld. Das Produkt der BNP mit der ISIN DE000PD0YEC5 hat beim Preis von 291,22 Euro einen Puffer von 6,8 Prozent und bringt maximal 8,78 Euro oder 12,8 Prozent Rendite p.a., wenn die Aktie am 17.9.21 über dem Cap von 300 Euro schließt, andernfalls gibt"s eine Aktie.

Eine baugleiche Strategie mit Fälligkeit Dezember bietet JP Morgan unter der ISIN DE000JM5FCK7 an: Beim Preis von 284,67 Euro sind maximal 15,33 Euro oder 11 Prozent p.a. drin, der Puffer beträgt 9 Prozent. Bei Kursen unter 300 Euro am 17.12.21 gibt"s einen Barausgleich.

Bonusstrategien September und Dezember

Mehr Rendite mit Barriere: Das Capped-Bonus-Pro-Zertifikat mit der ISIN DE000SF0GHU2 der SG zahlt bei Fälligkeit am 24.9.21 den Höchstbetrag von 334 Euro, sofern die Barriere von 268 Euro zwischen dem 17.8. und 17.9.21 niemals verletzt wird. Andernfalls wird eine Aktie geliefert. Beim Kaufpreis von 323,12 Euro entspricht die Rendite 10,88 Euro oder 14,1 Prozent. Moderates Aufgeld von 3,2 Prozent.

Ganz ohne Aufgeld gibt"s eine ähnliche Strategie bis Dezember: Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SF1S3P6 zahlt den Höchstbetrag von 332 Euro, wenn die Barriere bei 252 Euro bis zum 17.12.21 niemals berührt oder unterschritten wird (ansonsten Aktienlieferung). Beim Kaufpreis von 314,67 Euro errechnet sich eine Renditechance von 17,33 Euro oder 11,2 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Die Zertifikate richten sich an Investoren mit kurzfristigen Anlagehorizonten für eine neutrale Positionierung - alle Produkte erzielen bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen. Die Barrieren der Bonus-Zertifikate sollten überwacht werden (ggf. mit Stopp Loss arbeiten). Da die Aufgelder gering sind, besteht derzeit keine Gefahr gehebelter Partizipation bei sinkenden Kursen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Anlageprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de