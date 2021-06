NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die elektrische Revolution bei Automobilantrieben sei in vollem Gange, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den an der Wertschöpfung beteiligten Unternehmen. RWE zählt sie wegen der Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien dazu. Allgemein müsse die Energieversorgung flexibler werden und die Netze bedürften Investitionen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 23:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

