Starkes Vorstandsteam für weiteres Wachstum Mit der Nachfolge von Dietmar von Blücher als CFO (Chief Financial Officer) sowie der Verlängerung der Vorstandsverträge von Nico Baader (CEO) und Oliver Riedel (Vorstand für das Kundengeschäft), stellt sich die Baader Bank kompetent auf personeller Ebene in der Führungsriege für weiteres Wachstum auf. Im Zuge einer weiterhin nachhaltig aufkeimenden Börsenkultur in Deutschland zeichnen sich die Erfolge der Strategieneuausrichtung der Baader Bank sichtbar ab. Sie ist einer der führenden Market Maker und der erste Ansprechpartner für das Plattformgeschäft mit Neo-Brokern und Online-Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Entsprechend ihrer Marktposition hat sich die Ertrags- und Kapitalstärke der Bank in den vergangenen Quartalen sichtlich positiv entwickelt. Ein wesentlicher Erfolg der strategischen Vorstandsentscheidungen. Die Weichenstellung im Vorstand zum 1. Juli 2021 erfolgt anlässlich des Abschieds von Dieter Brichmann. Nach über 20-jähriger erfolgreicher Tätigkeit legt er zum 30. Juni 2021 seine Funktion als CFO nieder und geht in den wohlverdienten Ruhestand. In den mehr als 20 Jahren hat er das Unternehmen mit seiner Finanzexpertise gewinnbringend unterstützt und durch eine Vielzahl von Wachstumsphasen geführt. Herr Brichmann gehörte seit Mai 2000 dem Vorstand an und war seit Juli 2015 stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. "Im Namen der Bank und des Vorstands danke ich Dieter Brichmann für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der vergangenen 20 Jahre. Er hat mit seiner Branchenkenntnis und Verlässlichkeit einen verdienstvollen Mehrwert zu der erfolgreichen Entwicklung der Baader Bank beigetragen", so Nico Baader, Vorstandsvorsitzender und CEO. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde bereits zum Jahresanfang 2021 Herr Dietmar von Blücher als Generalbevollmächtigter ernannt. Ab dem 1. Juli 2021 tritt der ausgewiesene Finanz- und Branchenexperte die Funktion des CFO als Mitglied des Vorstands an. Dietmar von Blücher bringt eine hohe Kompetenz für den weiteren Wachstums- und Digitalisierungsprozess der Baader Bank - hauptsächlich durch seine Erfahrung als ehemaliger Finanz- und IT-Vorstand der Comdirect Bank AG - ein. "Der Aufsichtsrat begrüßt die Neuaufstellung des Vorstands mitsamt der Verlängerung der Vorstandverträge und der Neubesetzung des CFO-Posten mit Herrn Dietmar von Blücher. Er ist ein angesehener Finanzexperte und kennt das Branchenumfeld der Baader Bank sehr gut. Die Baader Bank ist somit optimal für weiteres Wachstum aufgestellt und verfügt über eine schlagkräftige Kompetenz in der Vorstandsriege", betont Dr. Horst Schiessl, Aufsichtsratsvorsitzender.



Nico Baader und Oliver Riedel wurden um weitere fünf Jahre und Dietmar von Blücher als Neuvorstand für drei Jahre bestellt. Die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, die Dieter Brichmann innehatte, wird aufgrund der konstanten Vorstandsgröße von drei Mitgliedern nicht mehr für nötig erachtet.



Herr von Blücher wird an seinem ersten Tag als CFO an der virtuellen Hauptversammlung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 teilnehmen.

